Tecnologia: Samsung apresenta novo Galaxy Tab S6 Lite no Brasil

A Samsung anunciou, nesta terça-feira (09), o lançamento do novo Galaxy Tab S6 Lite no Brasil. Como revelado pela empresa, elegante, poderoso e com S Pen aprimorada, Galaxy Tab S6 Lite é opção para quem busca um tablet que combine recursos para os momentos pessoais e profissionais.

A Samsung aprimorou a S Pen para oferecer ainda mais comodidade aos usuários, investindo em design ergonômico, alta responsividade e precisão.

Reprodução

O display de 10,4 polegadas conta com tecnologia TFT LCD e proporciona imagens em alta resolução, sendo ideal para o consumo de conteúdo.

"O sistema de áudio, aperfeiçoado pela Dolby Atmos e AKG, conta com dois alto-falantes”, detalhou.

Reprodução

Ainda segundo a empresa, o processador de oito núcleos, aliado a memória RAM de 4 GB e armazenamento de 64 GB, potencializam o nível de desempenho e evitam que o dispositivo trave.

Já a bateria de 7.040 mAh permite longas horas de uso sem a necessidade de carregamento. Tudo isso, claro, protegido pela plataforma de segurança Samsung Knox.

Preço e disponibilidade: Com preço sugerido de R$ 2.999,00, o Galaxy Tab S6 Lite estará disponível a partir de hoje, na cor grafite.

Com informações da Samsung

