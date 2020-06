Para adoçar a vida: receita de mousse de limão com apenas 3 ingredientes

Precisando adoçar sua tarde, mas está com pouco ingredientes na geladeira? Você ficará feliz em saber que é possível fazer mousse de limão com apenas 3 ingredientes. Confira a receita do site Tudo Gostoso.

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1/2 xícara de suco de limão (esse suco é puro mesmo, sem água, é só espremer o limão)

Modo de preparo