Os signos do zodíaco que formam casais que precisam lutar pelo amor

Alguns signos do zodíaco formam casais que podem se atrair bastante, mas devem lutar para se entender no amor.

Confira quais são:

Áries e Gêmeos

Com personalidades muito independentes e que se entusiasmam com novas paixões, este casal precisará lutar para manter o compromisso nos trilhos e não se deixar dispersar por novos pretendentes. No entanto, são capazes de compreender o espaço um do outro e não deixar a emoção faltar nunca.

Touro e Câncer

O lado teimoso do taurino e do canceriano se confronta, mas ambos podem aprender como ser mais cuidadoso e gentil um com o outro. A conexão tende a ser muito apaixonada e estável.

Leão e Leão

Confiante e ambicioso, este casal pode lutar pelo protagonismo. No entanto, quando motivam um ao outro de forma igualitária conseguem construir um relacionamento feliz e que pode ultrapassar qualquer obstáculo.

Virgem e Virgem

Os virginianos podem ter problemas ser críticos e lutar muito pelo poder. No entanto, suas mentes conseguem descobrir muitas afinidades e não decepcionam as expectativas do outro, entregando sempre o melhor de si.

Libra e Capricórnio

Estes opostos acabam se atraindo, mas nem sempre entendendo a personalidade um do outro, o que pode causar conflitos e maus entendidos. No entanto, quando aprendem a complementar a carência um do outro trabalham muito bem juntos, tornando-se um casal que se incentiva a ser melhor.

Escorpião e Sagitário

Apesar da grande química, este casal pode ter um coração muito inquieto e que está sempre em busca de novas emoções. Quando aprendem a se proteger e cuidar melhor dos sentimentos um do outro, podem caminhar de mãos dadas e mirar nos mesmos objetivos.

Aquário e Peixes

Criatividade, imaginação e personalidade autêntica pode unir este casal. No entanto, a forma em que cada um demonstra e vive o amor pode ser bastante diferente. Quando amadurecem e passam a colocar as cartas na mesa sem dramas ou rancores, conseguem construir uma conexão muito sincera.