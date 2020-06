Os signos possuem um lado doce, mas não demonstram para todos

Alguns signos do zodíaco possuem um lado doce que permanece escondido da grande parte das pessoas e é revelado para poucos.

Confira quais são:

Áries

Este signo constrói sua personalidade para os outros com uma fachada resistente e forte, tentando combater ou confrontar logo de cara quem não o aprecia. No entanto, guardam um lado sensível, que gosta de compartilhar a vida e pode ser muito romântico, apostando na doçura dos momentos e deixando suas emoções escancaradas.

Capricórnio

Ao sentir-se ameaçado ou simplesmente não achar que pode confiar, o capricorniano mostrará o lado mais forte e rude da sua personalidade. Ele é honesto com o que pensa, mas também constrói muros para não mostrar sua sensibilidade, pois pode ter dificuldade de lidar com ela e não a associa positivamente. É preciso ter cautela ao decepcioná-lo, pois demoram um bom tempo para retomar confiança suficiente e deixar seu lado doce aparecer novamente.

Escorpião

O escorpiano gosta de mostrar mistério ao mundo, deixando muito do que guarda internamente sem transparecer. Este signo constrói muros que protegem sua sensibilidade profunda, reprimindo muitos sentimentos e emoções para não sentir que perde o controle. Quando confia, pode deixar seu lado doce aparecer, tirando as armaduras e permitindo sua intensidade emocional e essência falarem mais alto.

Aquário

A personalidade livre e também revolucionária do aquariano pode se distanciar de aspectos sensíveis. Este signo não deseja parecer vulnerável e não gosta de lidar com emoções que não pode controlar. Acaba deixando que seu lado doce transpareça com poucas pessoas e quando isso acontece, é mais sincero que nunca, acreditando na lealdade.