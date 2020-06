O que tira o parceiro de cada signo do zodíaco do sério

Cada signo do zodíaco sabe aquilo que o afeta e tira do sério, mas algumas atitudes podem ser ainda piores quando são tomadas por seus parceiros. Confira quais são:

Áries

O ariano gosta de ser priorizado, por isso ele odeia sentir que está sendo enganado ou entrar em segundo plano na vida do parceiro. Ele cobra sinceridade e franqueza das pessoas que se relaciona sempre!

Touro

O taurino é uma pessoa que honra compromissos, por isso ele sairá do sério com promessas não cumpridas e mudanças de planos de última hora. Pode se irritar bastante e não esconderá seu descontentamento.

Gêmeos

O geminiano se entusiasma bastante com seus interesses, por isso pode se sentir afetado quando o outro não dá a mínima para o que ele considera importante ou gosta de fazer. Pode não se abrir das primeiras vezes, mas depois comunicará sua decepção.

Câncer

O canceriano entra em um relacionamento com confiança. Desta forma, ele se sente muito insatisfeito quando precisa cobrar afeto e sente que seu amor não está sendo levado em conta nas decisões do outro.

Leão

O leonino não gosta de ser contrariado e essa atitude pode tirá-lo do sério especialmente quando parte do seu parceiro. Ele até aceita receber um não, mas pode perder a paciência quando é constantemente contrariado.

Virgem

O virginiano pode sair do sério quando percebe que o parceiro dizem uma coisa, mas fazem outra completamente diferente. Ele perde a admiração por pessoas inconsistentes e que se contradizem.

Libra

O libriano pode ter muita paciência, mas acaba saindo do sério com pessoas injustas que se fazem de inocente. Se essa atitude vir do seu parceiro, ele pode ficar desconfiado e decepcionado.

Escorpião

O escorpiano possui uma sensibilidade especial para identificar a falsidade. Por isso ele sai do sério quando o parceiro não é sincero ou se torna aliado de pessoas falsas.

Sagitário

O sagitariano se sentirá profundamente incomodado com parceiros que não são capazes de respeitar seu espaço e liberdade. Aos poucos, ele pode deixar de cobrar o outro e tomar atitudes pensando apenas nele mesmo.

Capricórnio

O capricorniano acaba saindo do sério quando sente que o que faz não é valorizado. Ele pode até ouvir cobranças com paciência, mas se achar que a pessoa esta sendo injusta e não dá valor para o que ele entrega, se sentirá irritado e decepcionado.

Aquário

O aquariano é tirado do sério quando o cobram para ser ou se comportar de uma forma que não condiz com o que ele pensa. Este signo não troca sua autenticidade por nada e quer alguém que se reinvente ao seu lado.

Peixes

O pisciano sairá do sério quando achar que o parceiro está aproveitando da sua boa vontade e tirando vantagens dele. Este signo faz tudo com muito amor e se sente extremamente defraudado por pessoas que só pensam nelas mesmas.