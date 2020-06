Novas vulnerabilidades críticas são descobertas no aplicativo Zoom

Pesquisadores de segurança descobriram duas novas vulnerabilidades críticas na ferramenta de videoconferência Zoom, acordo com informações da ESET.

As falhas permitem que um atacante possa comprometer dispositivos através do envio de mensagens especialmente criadas através do chat da ferramenta.

Dessa forma, ao conseguir explorar essas novas vulnerabilidades (CVE-2020-6109 e CVE-2020-6110), um atacante pode executar qualquer código malicioso escrevendo ou plantando arquivos arbitrários para realizar modificações no sistema atacado.

Ainda segundo o texto, depois que as duas falhas foram reportadas, a plataforma corrigiu as vulnerabilidades em maio e lançou um patch na atualização mais recente publicada em 2 de junho.

Com informações da ESET

