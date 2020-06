Morena iluminada: a técnica que vai encher seus cabelos de luz

Se você está pensando em uma mudança sutil no seu cabelo — mas que faz você parecer radiante —, é um bom momento para considerar a técnica da morena iluminada.

Com essa mudança, você poderá ficar linda e cheia de luz. Continue lendo para saber mais sobre essa cor de cabelo.

A técnica morena iluminada

Esta técnica vai ajudar você a ficar bonita e iluminar o seu visual.

A técnica da morena iluminada simula o efeito do brilho do sol no cabelo para ajudá-lo a sair da monotonia do uso de tons escuros.

Para alcançar a técnica, o cabeleireiro pode usar diferentes técnicas, como realces de contorno, realces californianos, cabelos ombré ou babylights, dando mais brilho, leveza e luminosidade ao seu cabelo.

Outra técnica ideal para obter uma fabulosa morena iluminada é com contorno, pois ilumina o rosto de maneira natural.