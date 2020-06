Livros infantis sobre coronavírus ajudam a conversar com as crianças sobre a pandemia

“Não é fácil estar confinado com uma criança. Faz dois meses que minha filha pede, todo dia, para ir à praia", desabafa o comediante Gregório Duvivier, em texto publicado no último dia 2. Ele é pai de Marieta, de 2 anos. E o relato do artista não é diferente dos relatos de outros milhões de pais. Afinal, se o tempo que estamos confinados já é longo para os adultos, imagina para os pequenos. Por isso, especialistas alertam pais para a necessidade de conversar com os pequenos. E alguns livros podem ajudar. Veja abaixo nossa seleção de 4 livros infantis sobre coronavírus que ajudam a explicar para as crianças o que está acontecendo.

Carta às meninas e aos meninos em tempos de Covid-19

Um dos primeiros livros infantis sobre coronavírus a ter repercussão no Brasil, ele é ilustrado por artistas importantes. O texto e a organização são da pedagoga Mônica Correia Baptista, professora da UFMG. Download.

Meu herói é você – Como as crianças podem combater a COVID-19!

Voltado para crianças de 6 a 11 anos, o livro, além de explicar a pandemia, também ajuda a falar sobre como gerenciar emoções difíceis que surgem com uma realidade nova e que muda rapidamente. O projeto foi apoiado por especialistas de organizações globais, regionais e locais das agências integrantes da ONU, além de pais, mães, cuidadores, professores e crianças em 104 países. Download.

Coronavírus – Série Pequenos Cientistas

Lançado pela Universidade Federal do Mato Grosso, o livro faz parte de uma série, a Pequenos Cientistas, que é voltada para auxiliar na alfabetização científica das crianças. O livro traz a ciência em relação ao coronavírus para o público infantil, com explicações sobre microbiologia de forma simples e lúdica. Download.

Esperança, onde está você?

Iniciativa da Lego Foundation, com apoio da Fundação Lemann, o livro foi escrito por dois professores premiados, Armand Doucet, do Canadá, e Elisa Guerra, do México. O objetivo é mudar a narrativa da pandemia para as crianças – do medo para a esperança. Download.

