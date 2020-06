Aplicativo WhatsApp corrige brecha que 'vazou' números de usuários no Google

O aplicativo de mensagens WhatsApp corrigiu, nesta semana, uma brecha que 'vazou' números de usuários da plataforma no Google.

A falha foi detectada pelo especialista Athul Jayaram. O problema envolve o recurso ‘Click to Chat’, que permite a criação de um link rápido para iniciar conversas no app.

De acordo com o portal Fayerwayer, a ferramenta inclui um link padrão (site:wa.me) seguido do número de telefone, que permita indexação nas redes.

No entanto, a questão poderia ter sido evitada. Segundo as informações, cerca de 300 mil números foram exibidos no Google.

Nesta terça-feira (09), de acordo com o site WABetaInfo, o problema foi solucionado pelo app e os números já não estão mais visíveis no Google. Confira:

Phone numbers are not visible on Google anymore. https://t.co/RFrXeQo6Pw — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 9, 2020

