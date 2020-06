Tinta de cabelo: dicas para escolher a cor certa para você

Como escolher a tinta de cabelo certa para você? Não se preocupe. O portal Nueva Mujer oferece algumas dicas para escolher o produto perfeito.

Antes de tudo, você deve saber que o seu cabelo deve ter cuidado suficiente ao aplicar qualquer corante. Caso contrário, você pode aplicar algumas máscaras hidratantes algumas semanas antes.

Como escolher a tinta de cabelo

Quando for comprar o corante, certifique-se de que é um produto pouco agressivo para o cabelo. No mercado, há uma variedade de opções. Escolha um produto que vem com hidratantes e protetores de cabelo. Isso permitirá combater a agressão que por si só significa tingir o cabelo.

A cor da pele é importante

A cor da sua pele é importante ao escolher a cor certa para você. Se você tem pele fria — como branca ou pálida —, cores frias são boas para você. As cores que prometem um resultado mais chique para esse tipo de pele são tons avermelhados, loiros pretos ou nórdicos, cinza ou prata.

Se o seu tom de pele for amarelado ou marrom, você deve se concentrar mais nos tons quentes e dourados. Seus melhores aliados de cores serão marrom chocolate, marrom dourado e caramelo. Você também pode passar pelos tons vermelhos de cobre.

Para pele escura, chocolate marrom também é uma boa opção. Da mesma forma, são o marrom escuro, com reflexos de cinza e a cor marrom. Outra alternativa ideal é pintar o cabelo escuro nas raízes e loiro mel nas pontas. Uma tonalidade marrom com detalhes de caramelo ou castanho com reflexos será espetacular.