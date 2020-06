Os signos que precisam tomar cuidado com a volta de um ex em breve

Em junho, alguns signos do zodíaco podem ver amores do passado voltar para as suas vidas, mas devem tomar cuidado com essa reaproximação.

Confira quais são:

Leão

Uma pessoa com a qual este signo se divertiu muito pode dar as caras novamente em junho. Apesar da atmosfera de nostalgia e boas recordações que podem acompanhá-lo, será preciso cobrar que o outro deixe suas intenções claras. Proteger o coração e observar com a razão sempre alerta é preciso antes de dar algum passo mais sólido.

Capricórnio

Uma conexão do passado pode voltar a procurá-lo à distância, podendo tocar em assuntos profundos ou mal resolvidos sobre um término. Esta pessoa pode ter um comportamento padrão que ainda não mudou e tentará convence-lo do contrário; portanto, é necessário não se emocionar ou depositar grandes expectativas. Este pode ser o momento de se apegar a liberdade e ter cautela para não deixar terceiros atrapalharem um relacionamento atual.

Peixes

Uma pessoa pode ver em você o calor ou lar que teve no passado e querer voltar para a sua vida quando as coisas ficam difíceis. É preciso racionalizar e ver este retorno sob uma ótica mais prática e fria para não terminar se arrependendo. Chegou o momento de você ter o controle da situação e não deixar que seus sentimentos ou mente sejam vulneráveis ao outro.