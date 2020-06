O que o solteiro de cada signo deve levar em conta no 'Dia dos Namorados'

Em 12 de junho celebramos o Dia dos Namorados no Brasil. Confira o que o solteiro de cada signo deve levar em conta durante esta temporada:

Áries

A vida para você é sobre experimentar e seu signo ama fazer isso a dois. Ao estar só, é importante levar em conta que as descobertas mais importantes são pessoais; por isso, amplie suas perspectivas para novos aspectos que o fariam feliz em um futuro relacionamento ou não. Se abra para o novo!

Touro

O cuidado com você mesmo e com as pessoas que ama é uma prioridade em sua vida. Por isso, não minimize o poder de se mimar e fique mais atento sobre como você pode fazer o bem para si. Quando você cuida do seu interior com mais carinho, faz descobertas importantes sobre como gostaria de ser tratado.

Gêmeos

Quais são as coisas que você mais aprecia e considera importantes na vida e nos relacionamentos? Suas ideias podem mudar constantemente, mas alguns pontos sempre serão importantes para definir um ponto de partida em novas conexões amorosas ou não. Se conheça melhor para descobrir o que é a felicidade genuína em seu coração.

Câncer

Você sabe tudo de bom que tem para entregar em um relacionamento, mas é preciso focar em que deseja receber suas ofertas. Conhecer seu coração é importante, mas abrir seus olhos para as intenções das outras pessoas ajuda a determinar as recompensas que você pode ganhar no fim de tudo isso. Quando as preocupações sobre um novo relacionamento apertarem, a saída é se abrir para novos caminhos.

Reprodução / Giphy

Leão

A diversão mora em você e nenhum encontro ou parceiro pode mudar isso. É importante saber que uma boa relação cultivada consigo mesmo nos momentos de solidão contribui para a construção de um caráter que não precisa de aprovação de ninguém. A verdadeira felicidade é de dentro para fora.

Virgem

Organizar sentimentos é algo que você faz bem, mas uma data especial pode ajudá-lo a repensar as questões de um ponto mais emocional. Se conectar verdadeiramente com dores e amores é também muito importante para seguir em frente sem bagagens que poderiam ser deixadas no caminho. Seja honesto com você mesmo.

Libra

Rir é importante, seja em pares ou não. Cada atividade ou pensamento que antecede esta data pode render sensações de carência, mas isso muda completamente quando se começar a enxergar que não estar comprometido abre oportunidades importantes para crescimento, conhecimento e experiências. Algumas coisas se aprende sozinho para que ninguém possa levar o crédito ou levar embora mais tarde.

Escorpião

Você também deve fazer parte da sua lista de pessoas favoritas. Tudo fica mais fácil quando tempo, gestos e cuidado são reservados para nós mesmos, sem depender da boa vontade dos outros. Será que a mesma iniciativa que você entrega para se aproximar de outras pessoas é usada para alcançar sua satisfação pessoal a cada dia?

Sagitário

Explore e vá onde acha que precisa apenas por você. Assumir as rédeas da própria vida e coração tem muito a ver com buscar aquilo que o interessa genuinamente. Sair da zona do conforto não é difícil para você, mas é importante experimentar isso de forma pessoal e não para tentar encaixar novas pessoas em sua realidade.

Capricórnio

Você sabe o que sempre quis ou se deixa levar apenas pelas circunstâncias? O tempo sozinho deve ser usado para o autoconhecimento também do coração. Identificar qualidades, potencial e ser alguém que você sempre sonhou, é uma forma de se cuidar muito poderosa. Não fuja dos assuntos sentimentais que podem afetá-lo, apenas identifique como curá-los.

Aquário

Este é o momento de ouvir o coração e saber o que o motiva realmente. Pode ser duro olhar para dentro, especialmente quando a compreensão do que está acontecendo agora não o agrada tanto. No entanto, se conectar com sentimentos e alma ajuda a equilibrar e trazer respostas que contribuem para o amadurecimento.

Peixes

Sobreviver sem entender os próprios sentimentos pode levar a caminhos obscuros. É importante aproveitar o tempo sozinho para compreender questões internas, pois só assim é possível começar a irradiar sua verdade e, como consequência, atrair o que é realmente compatível. Ser livre é acessar suas vulnerabilidades e entendê-las para que ninguém possa se aproveitar disso.