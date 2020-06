O poder dos cristais: especialista explica como eles podem ajudar a lidar com a quarentena

Os cristais são utilizados por diversas sociedades ao longo da história para garantir benefícios para a saúde. Neste momento, no qual vivemos a pandemia, eles podem ser aliados. Ao menos é o que explica a curadora energética intuitiva Karen Frazier.

Ela lançou o Livro dos Cristais, best-seller internacional publicado no Brasil pela Editora Mantra, em parceria com a Althea Press, editora criada no Vale do Silício, e ensina como os cristais podem trazer equilíbrio e bem-estar às pessoas, além de mudar a energia e a visão diante de uma crise como esta.

Confira as recomendações de cristais

Ansiedade

Cristal: “Âmbar – segure o cristal com a mão receptora (não dominante), e perceba a calidez dele. Visualize uma luz amarela conectando o seu plexo solar ao plexo solar de outras pessoas no local. Respire fundo pelo tempo que for necessário até que a ansiedade passe”, explica a autora. Coragem Cristal: “Citrino – segure o cristal com a mão receptora (não dominante) e repita o maantra: Eu tenho coragem de fazer o que sei que serve a meu bem maior!”.

Estresse

Cristal: “Olho de Tigre Amarelo – deite de costas com o cristal sobre o chacra do plexo solar, (localizado na cavidade abdominal, acima do umbigo e perto do estômago) respire profundamente e repita o mantra até sentir-se calmo”. Mantra: Deixe ir!

Perdão

Cristal: Lágrimas de apache – segure o cristal na mão emissora (dominante) e visualize todos os seus sentimentos feridos como uma sombra escura que flui por seu braço dominante até chegar em sua mão e dela adentrar o cristal. Quando se sentir livre, visualize a pessoa que precisa perdoar e repita: “Eu deixo você ir, eu perdoo você”.

Prosperidade

Cristal: “Aventurina –segure um pedaço de aventurina verde na mão receptora (não dominante) e visualize a si mesmo como um imã, atraindo a prosperidade para você”, explica.

Raiva

Cristal: “Malaquita – Pendure um pedaço de malaquita em um cordão, de forma que o cristal fique no coração, e use-o o dia inteiro. Limpe a malaquita diariamente”.

Compaixão

Cristal: “Quartzo rosa para estimular a compaixão por si mesmo: segure a pedra na mão receptora (não dominante) e coloque a sobre o coração. Feche os olhos e repita o mantra, sentindo a compaixão movimentar-se através de você. Para estimular a compaixão pelos outros: segure a pedra na mão emissora (dominante) e coloque a sobre o coração. Feche os olhos e repita o mantra, sentindo a compaixão movimentar-se através de você”.

