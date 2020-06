As leggings estão com tudo novamente e aqui você encontra alguns modelos para te inspirar

Elas são confortáveis, perfeitas para ficar em casa e, o melhor, proporcionam uma boa combinação de looks. Agora que estamos todas em quarentena, pareceu uma boa ideia de tirar as leggings do guarda-roupa e voltar a usá-las.

Sim, ao que tudo indica, ao menos o que observamos nos perfis de celebridades e influencer, nossa querida legging está de volta. Por isso, decidimos selecionar alguns modelos para inspirar as nossas leitoras.

Montaria Preta Tecido Super Flex

.

Metalizado

.

.

Com Recortes Em Renda

.

Básica

.

Com bolsos

.