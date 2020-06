Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 8 a 12 de junho

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Momento de renascimento no trabalho e de novas propostas que podem trazer satisfação. É hora de se movimentar e buscar mais conhecimento.

No amor, se você alimenta dúvidas sobre fidelidade de alguém, é hora de abrir o jogo e tentar ter uma relação mais pacífica. Quem decidir dar um tempo deve é conhecer novas pessoas.

Seu melhor dia é 10 de junho com os números 04 e 28. Use a cor amarela para atrair abundância. Evite comentar sobre as outras pessoas, especialmente no trabalho; é melhor ser discreto, para evitar problemas sem grandes motivos.

Touro

As portas para o amor verdadeiro se abrem e você pensa o que deseja para o seu futuro, colocando mais desempenho para alcançar seus objetivos. Quanto mais esforços, mais ganhos; você sempre alcança o sucesso e é teimoso no que se propõe a fazer.

É hora de refletir sobre quem realmente seria seu melhor parceiro para ter um relacionamento mais saudável. Lembre-se de que os relacionamentos são para construir e não para destruir. Os signos de Escorpião, Capricórnio ou Leão estarão mais compatíveis.

Você tem sorte com os números 01 e 22 e o azul ajuda a atrair mais sorte. Aqueles que têm um parceiro podem pensar em dar um passo importante no relacionamento.

Gêmeos

Momento de muitas ideias e força para alcançar o que você tanto deseja. Aproveite toda essa energia potente que nasce dentro de você.

Suas decisões mudam constantemente e isso faz você duvidar de qual direção tomar para alcançar o sucesso; reflita com calma e canalize os pensamentos negativos ou agressividade em algo positivo para sua vida.

Você terá surpresas no amor e pode convidar alguém especial para passar um momento. Uma proposta de emprego ou negocio do passado pode voltar melhorada e ser uma boa opção.

Seus números da sorte são 05 e 21 e sua cor é o amarelo. Tente não brigar com seu parceiro, lembre-se de que se deve querer controlar tudo.

Câncer

Dias de sorte em tudo o que fizer, especialmente nos negócios. Seus números da sorte são 11 e 52. Seu signo está sempre procurando um amor compatível e deve se abrir a novas opções.

Mudanças no trabalho são discutidas. Você decide voltar a estudar ou deseja fazer um curso. Cuidado com problemas intestinais ou estomacais, que serão seu ponto fraco.

Sua forma positiva de ver a vida ajuda na hora de dar os melhores conselhos e pessoas o procuram por isso. Um novo negócio pode bater na porta e será muito positivo; aceite.

Leão

É hora de não deixar obstáculos ou barreiras mentais o impedirem de alcançar o sucesso; portanto, não hesite e tome a iniciativa para alcançar a vitória. Peça proteção e se afaste de energias negativas.

Não procure mais tanto por amor e deixe que as energias fluam, fazendo você se apaixonar novamente. Sua melhor compatibilidade será com o signo de Áries, Sagitário ou Capricórnio.

Você terá sorte no trabalho e pode receber reconhecimento financeiro. Tome cuidado com acidentes ou exercícios intensos; seu ponto fraco é o joelho ou as pernas.

Sua família o procura para fazer um convite. Você conclui uma questão legal a seu favor. Sua sorte aumenta em 11 de junho com os números 26 e 47. Sua cor é o vermelho.

Virgem

Momento de revolução para tudo ao seu redor; mudanças positivas devem ser feitas para que você cresça financeiramente e também como pessoa.

Lembre-se de ser discreto com seus planos futuros para não atrair energias negativas que trarão obstáculos. Você recebe dinheiro de uma dívida passada; tente investir em si mesmo.

Em 11 de junho, você terá sorte com os números 04 e 31 e o azul atrai a abundância. Seu signo ama tudo está sendo ajudado a alcançar seus objetivos e pode se dar muito bem com vendas.

Para aqueles que têm um relacionamento, conflitos e ciúmes do parceiro podem tornar as coisas tumultuadas; portanto, tente se acalmar e não discuta. Na vida amorosa a confiança é o mais importante.

Libra

Momento para alcançar a felicidade em todos os sentidos; esqueça os rancores e tenha coragem para perdoar quem o machucou.

Nesta semana, você pode ver alterações no seu ambiente de trabalho. Um negócio com parceiros pode funcionar muito bem.

Um novo amor pode dar um presente. Uma gravidez surpresa pode ser descoberta para os que estão em um relacionamento. Melhor se afastar de triângulos amorosos e amores proibidos; diga não a essas tentações.

Seus números da sorte são 12 e 99; tenta usar algo prateado como brincos ou corrente para se proteger da negatividade.

Escorpião

Nesta semana, uma mudança radical e uma transformação de tudo o que o rodeia no local de trabalho pode acontecer; veja como uma oportunidade para o sucesso. Bom momento para procurar um emprego melhor ou reorganizar seus objetivos futuros.

Dinheiro extra pode chegar e não deve ser gastado com compras desnecessárias. Continue se exercitando e melhore sua alimentação para ter mais saúde.

Seus números da sorte são 13 e 45 e o laranja ajuda a atrair abundância. Seu ponto fraco na saúde será sua pele e cabelos. Cuidado com o que você assina, especialmente se envolve cartões de crédito. Um amor muito apaixonado do signo de Touro ou Aquário chegará até você.

Sagitário

Sentimentos puros estarão muito presentes em sua vida, ou seja, o amor virá para ficar e os verdadeiros amigos estarão ao seu lado.

Momento de grandes mudanças em seu ambiente de trabalho. Hora de procurar as melhores opções nesta área. Questões legais podem ser resolvidas a seu favor.

É melhor encerrar os ciclos e começar uma nova vida com prosperidade. Seus números são 07 e 66, tente reproduzi-los às sextas-feiras. Tenha cuidado com problemas de estômago ou úlceras; evite se estressar e se alimente melhor.

Os solteiros encontrarão o amor em alguém do signo de Áries, Câncer ou Peixes, com muita compatibilidade.

Capricórnio

Semana de novos começos e de pensamentos para o futuro. Boa hora para fazer coisas novas e se aventurar em mudanças radicais, mas você deve ter cuidado com as traições no amor e com amigos.

Você terá dias difíceis em alguns relacionamentos amorosos ou não. Um amor do signo de Áries ou Câncer retornará à sua vida; tente não ser infiel e leve seu relacionamento a sério.

Você terá sorte e seus números são 21 e 30. Use a cor vermelha, ela atrairá abundância. Você pensa muito em como ganhar dinheiro e isso faz com que sua energia não evolua; deixe fluir e se abra para receber os ganhos da vida.

Aquário

Nesta semana, você terá a determinação de escolher o que deseja para o seu futuro; seu signo passará por uma onda de energias positivas, mas também mudará pensamentos.

Bom momento para procurar um emprego ou pedir mais reconhecimento no trabalho. Este 10 de junho será um dia de sorte com os números 23 e 56. A cor branca e pensamentos positivos ajudam a realizar pedidos.

No amor, você pode passar por momentos de indecisão e não saberá com quem ficar; deixe o lado conquistador para trás e não tenha medo de ter algo mais sério com alguém de Áries, Libra ou Sagitário.

Peixes

Tente se concentrar em tudo o que deseja fazer e veja como logo tudo será cumprido. Seja menos dramático em sua vida pessoal e aceite que as coisas ruins servem para aprendermos.

Este 11 de junho será um dia de sorte com os números 12 e 33; tente adicionar sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Tenha cuidado com fofocas entre amigos e lembre-se que é melhor não falar demais.

Você inicia uma nova fase e cuida melhor da saúde. No amor, alguém do signo de Gêmeos, Libra ou Sagitário pode ser muito compatível com o seu signo. Você terá estabilidade em seus relacionamentos amorosos; deixe-se ser amado. Você muda uma conta bancária ou paga uma dívida.