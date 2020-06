O que acha de aproveitar o tempo nublado para fazer um prato perfeito para lidar com o freio? Confira a dica como fazer uma canjica cremosa do canal Receitas do Pai.

Ingredientes:

1 pacote de canjica

1 litro de leite

1 e 1/2 caixinha de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

5 paçoquinhas

1 pacote de coco ralado

Modo de preparo: