Como baixar o WhatsApp para computador? Assim é possível

O WhatsApp pode ser utilizado em um computador facilmente. Para instalar, baixe o aplicativo na Microsoft Store, App Store da Apple ou no site da plataforma.

Como revelado pelo blog, o app para PC funciona apenas em computadores com os seguintes sistemas operacionais:

Windows 8.1 ou posterior

macOS 10.10 ou posterior

No navegador do seu computador, acesse a página de download do WhatsApp e baixe o arquivo .exe ou .dmg. Quando o download for concluído, abra o arquivo .exe ou dmg. e siga as instruções de instalação.

Versão Web

Sem a necessidade de instalação, e para todos os sistemas operacionais, o usuário também pode utilizar o WhatsApp Web no navegador facilmente.

As mensagens são sincronizadas entre o celular e o computador, de modo que o usuário possa visualizá-las em ambos os aparelhos.

Com informações do blog da plataforma

