Algumas ideais para inspirar a decoração do quarto de casal

Você, certamente, não passa o dia todo no quarto. Mas quando vai dormir, é possível que deseje um lugar tranquilo e bonito. Por isso, pensar na decoração do quarto de casal é essencial para conquistar conforto e tranquilidade no ambiente. O Metro Jornal, com a ajuda do site Architectural Digest, selecionou algumas ideias para quem deseja redecorar o ambiente.

Paleta de cores neutras

As cores neutras são apostas perfeitas para quem deseja um ambiente que proporciona calma e segurança. Branco e bege podem ser ótimas cores para pintar o quarto de casal.

Misture peças antigas e modernas

O site explica que se seu estilo se enquadra em algum lugar entre o contemporâneo e o tradicional – ou você quer apenas evitar que seu espaço pareça uma nota – é interessante tentar incorporar uma mistura de estilos.

“Peças antigas e vintage adicionam calor, enquanto móveis mais elegantes garantem que o resultado não seja muito abafado”.

Adicione uma área de estar

Uma boa ideia para deixar o quarto ainda mais acolhedor é adicionar um espaço como móveis de uma sala de estar, como sofá ou uma poltrona confortável.

Invista em uma boa cortina

As cortinas nem sempre são elementos muito pensados, mas são fundamentais para dar um toque extra para o quarto. Por isso, procure uma que seja harmônica com o estilo de decoração que você optar para o seu quarto.

