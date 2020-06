5 vinhos para você ter na adega (e que estão entre os preferidos dos consumidores)

Inúmeros estudos científicos mostram que o vinho contém uma mistura de “substâncias químicas saudáveis”, ​​chamadas polifenóis, que podem afetar positivamente muitas funções do organismo. O consumo moderado de vinho está ligado à melhora da saúde do coração, ao menor risco de diabetes, à prevenção de Alzheimer, à prevenção da demência e à redução de sintomas da depressão, entre outros benefícios. Ou seja: não faltam motivos para você investir na sua adega particular e poder degustar uma taça em casa de tempos em tempos. Selecionamos 5 rótulos entre os preferidos dos consumidores da Amazon (somente para maiores de 18 anos, é claro). Todos eles têm pelo menos nota 3 no aplicativo Vivino. Confira:

1. Gran Terroir Chardonnay DO – Branco Seco 750ml







O Casa Valduga Leopoldina Chardonnay é um vinho branco seco, que se destaca por sua delicadeza aromática, evidenciada em notas de frutas frescas como maçã e pera. Sua evolução na taça revela nuances de frutas tropicais como o abacaxi. Em boca, a bebida se mantém fresca e mostra-se plena, apresentando equilíbrio e oleosidade – qualidade clássica de bons Chardonnays. Compre a partir de R$ 98,00.

2. Vinho Tradição Tinto Suave Izabel/Bordô 720ml – Góes







As avaliações desse vinho dizem que ele tem a melhor relação custo benefício do mercado. Produzido com as melhores cepas das uvas Isabel e Bordô, o produto tem como grande destaque o seu paladar leve e frutado, ideal para combinar com queijos e carne vermelha. Compre a partir de R$ 24,32.

3. Vinho Casillero Del Diablo Merlot 750ml







Originária de Bordeaux, França, é uma variedade elegante por excelência. Caracterizada como dócil, de suaves taninos, expressa frescor e doçura. Em seu Merlot, Casillero del Diablo capturou toda essa elegância em um vinho suave, de pouca adstringência com aroma de amora e morango, acompanhados de toques de chocolate, baunilha e cassis. Compre a partir de R$ 51,48.

4. Kumala Cabernet Sauvignon-Shiraz tinto 2015







Vinho Sul Africano Kumala Cabernet Sauvignon-Shiraz tinto 2016 tem um dos mais premiado enólogos da África do Sul, Bruce Jack, como mentor e, durante sua produção, o próprio Bruce Jack passa horas nos vinhedos verificando a qualidade da maturação. Compre a partir de R$ 34,20.

5. Toro Loco Reserva Barricas D.O. Utiel-Requena 2014







Esse exemplar traz no rótulo o termo Reserva, que na Espanha faz referência ao tempo de amadurecimento do vinho. A regra da região Utiel-Requena exige que os tintos tenham um envelhecimento mínimo de três anos, entre barricas de carvalho e garrafa, como você pode comprovar na sua taça. Compre a partir de R$ 87,90.