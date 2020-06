5 remédios caseiros para o intestino irritável

A inflamação do cólon ou do intestino grosso é uma condição da qual muitas pessoas sofrem. Causa dor e desconforto que podem ser aliviados com tratamentos naturais. Mostramos 5 remédios caseiros contra o intestino irritável.

Aloe vera (babosa)

Aloe vera, mais conhecido como babosa, é um dos melhores remédios naturais contra o intestino irritável. Você tem que extrair o suco desta planta.

Ele cura a mucosa que está no cólon. Retire a seiva da babosa e faça um suco com água e mel. Você verá como o desconforto desaparecerá.

Linhaça

Esta semente é muito eficaz contra o desconforto intestinal. O que você precisa fazer é colocá-la de molho na água à noite e coar de manhã.

Tome um copo com o estômago vazio e todos os dias você acordará sem muito desconforto ou dor.

Suco de cenoura

Este é um dos remédios caseiros mais eficazes para aliviar o intestino e combater a colite.

Deixe ferver uma ou duas cenouras e, quando estiverem macias, retire-as do fogo. Espere esfriar e misture para formar um suco.

Se você quiser, pode colocá-lo na geladeira para esfriar.

Como um bônus, a cenoura também serve para impulsionar seu sistema imunológico.

Chá de camomila

A camomila é ideal para combater o intestino irritável. É uma erva anti-inflamatória muito eficaz.

Para prepará-lo, basta ferver alguns ramos de camomila. Deixe no fogo por 5 minutos e coe. Você pode tomá-lo como chá e, se for do seu gosto, adoçar com um pouco de mel.

Maçã e mamão

Esta combinação de frutas vai ajudá-lo com problemas de intestino.

Pegue duas fatias grandes de mamão e uma maçã inteira descascada. Misture-os em um suco. Em seguida, adicione o suco de um limão e beba-o imediatamente

Para seu melhor efeito, recomendamos que beba com o estômago vazio pela manhã.

Fonte: Nueva Mujer