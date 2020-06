A previsão amorosa para cada signo do zodíaco esta semana

Mais uma semana está começando! Confira as previsões e conselhos amorosos para cada signo do zodíaco:

Áries

Neste momento de aumento do desejo e apego, não tem nada de ruim em querer privacidade e aproveitar o momento. Tenha mais atenção sobre o que compartilha e com quem, seja uma informação, um segredo ou outras coisas.

Touro

As conversas podem render maus entendidos e assuntos do passado voltam a incomodar. É hora de encarar a verdade e deixar de mentir sobre determinados sentimentos. Abra seus olhos e coração.

Gêmeos

Semana que pode deixar alguns assuntos ou sentimentos confusos. Respire e não seja duro com você, tentando se concentrar nas emoções e relacionamentos com calma, mas sem medo.

Câncer

Se alguma decepção recente o desequilibrou, é possível que esta semana seja um pouco pessimista no amor. É hora de se perguntar sobre o futuro e não esquecer que o mundo está repleto de opções que podem ser mais compatíveis.

Leão

Semana de cobrança de atenção e carência para alguns. Tenha cautela se pensar em trocar algo sério por uma conexão que acontece apenas no calor do momento. Prefira refletir com calma e não deixe o ego falar mais alto.

Virgem

Momento de salvar relacionamentos ou decidir virar a página. Em todos os casos, é sempre necessário se conectar com os seus desejos, com os laços formados e com o que você deseja no futuro para tomar boas decisões.

Libra

Semana cansativa e de ressentimentos para alguns corações. Divida os pesos que carrega com as outras pessoas para não se sentir desequilibrado, mas também ouça o que sua intuição tem a dizer sobre os outros.

Escorpião

Momento que pode entregar fantasias e sonhos na vida amorosa. Alguns relacionamentos podem caminhar para algo mais sério, mas é preciso não cair apenas em ilusões do momento.

Sagitário

Semana que pode ser um pouco densa em assuntos da vida amorosa, especialmente para relacionamentos pouco consolidados. A comunicação pode não ser das melhores e será necessário dar um tempo para colocar as ideias no lugar e não dizer nada que possa piorar as coisas.

Capricórnio

Semana quente para alguns e que pode entregar fantasias que apimentam as relações. É um bom momento para dialogar e investir em novas conexões amorosas.

Aquário

Muitos pensamentos rondam sua mente e coração. A cautela será fundamental para solucionar as dúvidas com calma ou esperar a confusão passar. Novas possibilidades podem surgir.

Peixes

Mais energia e motivação para lidar com os assuntos amorosos. Expressar sentimentos se torna mais fácil, mas a insegurança de não saber se será correspondido pode paralisá-lo. Será importante refletir sobre o parceiro que você realmente deseja ao seu lado.