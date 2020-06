Os signos mais desafiadores para manter um relacionamento sério

Manter um relacionamento amoroso sério com alguns signos do zodíaco pode ser uma tarefa que exige mais esforço do que com outros.

Confira os signos mais desafiadores neste quesito:

Gêmeos

A demora na escolha entre as direções que deseja guiar sua vida faz do geminiano alguém mais difícil de compreender. Este signo pode precisar de tempo para decidir e permanecer dedicado a fazer dar certo o relacionamento. Pode querer um relacionamento mais sério, mas precisa que a ideia o estimule para não se sentir entediado e impaciente.

Escorpião

São apaixonados e seus sentimentos se tornam intensos rapidamente. No entanto, tendem a se deixar guiar pelo calor do momento também quando os problemas surgem, o que não ajuda a resolvê-los como deveria ser. Podem se fechar e manter questões secretas que seriam fundamentais para o relacionamento passar para o próximo nível.

Reprodução / Giphy

Sagitário

O entusiasmo com as primeiras impressões e emoção com o início de paixões faz com que o sagitariano se sinta confiante em começar um relacionamento, mas causam problemas em mantê-lo. Ele não quer assumir nenhum tipo de rotina que o faça se sentir atado e pode exigir um pouco mais de esforço dos parceiros para manter as coisas interessantes.

Aquário

O aquariano é desafiador em seus relacionamentos porque não quer se enquadrar em padrões e pode ter dificuldade em lidar com as emoções que as conexões amorosas trazem. Ele pode levar em conta apenas a sensibilidade de seus sentimentos e não se abrir ao outro facilmente, podendo se distanciar em momentos difíceis.