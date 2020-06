Os casais do mesmo signo que são os mais intensos do zodíaco; no amor e nos desentendimentos

Algumas combinações de casais do mesmo signo do zodíaco podem ser muito intensas, tanto no amor como também nos desentendimentos.

Confira:

Áries e Áries

A cumplicidade, entendimento e união deste casal pode ser muito forte, fazendo-os construir uma conexão difícil de abalar. No entanto, com uma personalidade tão intensa e conflitiva, os problemas podem ganhar grande proporção, especialmente se houver ciúme e atitudes impulsivas envolvidas.

Touro e Touro

Este casal consegue construir uma relação estável e que se torna um grande refúgio para ambos, desenvolvendo laços fortes e duradouros que vão muito além do quesito amoroso. No entanto, o taurino possui uma teimosia e ira que pode explodir nas piores horas, causando grandes conflitos quando o ideal seria resolver problemas com calma e empatia.

Câncer e Câncer

Este casal consegue fazer a chama do amor permanecer ardendo e ter uma convivência repleta de cumplicidade e apoio. No entanto, seu lado sentimental e humor guiado sempre pelas emoções que sentem intensamente, podem acabar causando desentendimentos dramáticos, que geram mágoas e ressentimentos complexos de resolver.

Escorpião e Escorpião

Um casal de paixão intensa, sentimentos profundos e química sexual incontestável. No entanto, a personalidade desconfiada e controladora deste signo pode trazer problemas quando é potenciada de ambos os lados, fazendo com que os desentendimentos sejam destrutivos e difíceis de superar.