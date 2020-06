League of Legends: CBLoL abre inscrições para seleção de equipes em novo modelo de Liga

A Riot Games, desenvolvedora de jogos e organizadora do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), anunciou nesta semana o início das inscrições para o modelo de parceria de longo prazo, uma iniciativa que muda a estrutura do torneio no Brasil a partir da Temporada de 2021.

Como revelado, ara participar da seleção, as equipes interessadas devem seguir as instruções detalhadas no site LoL Esports BR. O prazo final para as inscrições termina em 28 de junho de 2020.

“O projeto foi concebido com o objetivo de oferecer um cenário de maior estabilidade para o crescimento das organizações, que passam a não ser rebaixadas a cada etapa do torneio”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, os times passam a ter previsibilidade de sua permanência no campeonato, o que permite às equipes desenvolver projetos esportivos, administrativos, comerciais e financeiros com uma visão de longo prazo.

Com informações da Riot Games

LEIA TAMBÉM: