Especialista dá dicas para economizar na quarentena

Durante o Melhor da Tarde de segunda-feira, 1º, Catia Fonseca conversou com o assessor de investimentos Clauber Gomes sobre como manter a vida financeira neste momento de quarentena.

“Estar em casa todo dia é uma coisa que cansa e as crianças querem atenção. No nosso orçamento familiar é necessário ter uma reserva para o lazer. Eu passo para os meus clientes dividirem esses valores por semana, porque vamos estipular que gastamos R$ 1 mil por mês, então vamos dividir os valores por semana”.

Apresentadora pediu conselhos para organizar a vida para o final do ano. “Se o dinheiro está na poupança, não é um bom investimento”, disse Clauber. “Se você estiver pagando o mínimo do cartão de crédito, que é o rotativo e o juros é absurdo, vale a pena usar o dinheiro da poupança, mas se você estiver pagando em dia é só tomar o cuidado de não ter gastos extras para não comprometer o orçamento”, completou o assessor.

O especialista falou sobre pegar empréstimos para pagar dívidas, “vale a pena se for dívidas que os juros são altíssimos, por exemplo o do cheque especial. Se for uma dívida que você consegue negociar, aí é melhor negociar”, disse Clauber.