Educadora mineira lança curso online pré-Enem por apenas R$ 1,99

A estudante de História e youtuber educativa Débora Aladim disponibilizou, em seu website oficial, um curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Todo o pacote está disponível por R$ 1,99, valor que pode ser parcelada em até nove vezes com cartão de crédito ou à vista com boleto bancário.

Com carga horária de cinco horas, a iniciativa foi nomeada "Estudar é Resistir" e, para a educadora, é "é a realização de um sonho e um projeto pela democratização da educação".

Aladim também fornece apostila, materiais complementares, e certificado de conclusão para os alunos do curso. A autora, que mantém um dos maiores canais brasileiros de educação no YouTube, também teve ajuda do brasiliense Umberto Mannarino na parte de matemática.

As aulas focam em redação, interpretação de imagens e textos, matemática básica, organização e motivação para estudar. Confira mais detalhes na página do curso, neste link.