Primeiro emprego: 5 dicas para se preparar para o mercado durante a pandemia

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no Brasil fechou em 12,2% no primeiro trimestre de 2020. Ou seja, existem hoje no país cerca de 12,8 milhões de desempregados.

A quarentena é uma boa oportunidade de aproveitar o tempo para se preparar para o mercado de trabalho. Larissa Ruza, coordenadora de marketing de recrutamento da startup Connekt, deu cinco dicas para ajudar quem está em busca de um primeiro emprego e enfrenta barreiras ainda maiores devido a exigência de experiência no mercado. Confira:

Avaliação

Mesmo que o cenário não esteja 100% aberto para o recebimento de novos currículos, o momento é ótimo para avaliações. De mercado, para entendê-lo como funciona em situações como essa; de perfil, para avaliar o que falta para entrar em um cargo almejado; e sobre empresas, para saber qual o tipo de empresa ideal para o seu perfil.

Redes sociais

Um bom caminho para a busca de emprego são as redes sociais. Hoje em dia elas já ultrapassaram a barreira do entretenimento e são vistas como facilitadoras no processo de recrutamento, durante pandemia também podem surgir cargos "relâmpagos" e urgentes. "O LinkedIn é um excelente local para fazer networking e estar por dentro das novidades do mercado e das suas empresas favoritas. O Facebook também pode ser positivo. Além da categoria para quem busca emprego, ele possui vários grupos direcionados a isso. Portanto, o ideal é manter as redes sociais profissionais atualizadas com cursos de atualização e outras informações importantes para encontrar a vaga dos sonhos", comenta Ruza.

Ajuste seu currículo

Informações objetivas e completas são a regra para quem está em busca do primeiro emprego. E isso vale tanto para o currículo quanto para o primeiro contato com a empresa. Assim, é importante deixar claro os objetivos e os motivos que te motivam a querer fazer parte da empresa para que o recrutador enxergue no no seu perfil um plano de carreira e perceba um match entre empresa e candidato.

Aposte em outros canais

"Outra dica interessante é que o candidato acesse frequentemente sites de busca de empregos. Eles são atualizados diariamente com as novas oportunidades e ainda é possível filtrar as vagas de acordo com seu desejo profissional", afirma a especialista. A coordenadora de marketing da Connekt também alerta sobre a importância de participar de feiras e eventos de emprego para conhecer pessoas novas, criar uma rede de relacionamento e tomar conhecimento de empresas que podem agregar ao seu currículo.

Foco

Ter em mente seus objetivos profissionais e as áreas de interesse pode ajudar nessa entrada. Os candidatos que buscam aprimorar competências, se mantém atualizados e traçam seus objetivos e valores acabam saindo à frente de concorrentes e se desenvolvem muito mais rápido e melhor", comenta a especialista da Connekt.

Não desista

A última dica na verdade é um lembrete para os candidatos: Não desistam! É comum que pessoas nessa fase tenham picos de humor e disposição e acabem perdendo a motivação e deixando a busca de lado quando não enxergam alternativas. Porém, é preciso manter o foco e a persistência. É bom ter em mente que esse momento será passageiro e quando tudo voltar ao normal você poderá já ter um novo cargo na palma da mão.