A verdade de cada signo do zodíaco que também gera uma carência

Cada signo do zodíaco possui verdades que podem ser muito positivas, mas também geram carências importantes que precisam ser entendidas.

Confira:

Áries

Por ter em suas mãos o poder da iniciativa, o ariano também carrega a carência de reflexão que pode gerar atitudes inconsequentes.

Touro

O taurino é consciente das suas ações e não enxerga as coisas de forma superficial, o que o faz ser mais lento e não tomar iniciativas sem comprovar sua efetividade antes.

Gêmeos

O geminiano está aberto a todo tipo de novo conhecimento e novas conexões com as pessoas, o que pode dificultar sua concentração e aprofundamento em determinados assuntos ou relacionamentos.

Câncer

O lado sentimental e emocional do canceriano o faz prudente, mas pode causar o medo de se arriscar e se abrir para o novo.

Leão

O leonino é muito atento ao que ele precisa e merece, fazendo-o se fechar para as necessidades das outras pessoas.

Virgem

O virginiano precisa chegar à raiz de como as coisas funcionam, o que o faz adotar hábitos práticos. Infelizmente, ele pode ter dificuldade para entender os outros e cair em muitas cobranças com os demais.

Libra

O libriano pesa na balança sempre todos os lados de uma situação, isso pode trazer dificuldade na hora de se posicionar ou decidir um caminho.

Escorpião

O escorpiano sempre se conecta com os outros ou com o que pensa de forma intensa e direta. Isso faz com que ele defenda as coisas de forma apaixonada e tenha dificuldade de entender outros pontos de vista.

Sagitário

O sagitariano se dedica de forma passional e intensa a muitos aspectos ou ideias em geral ao mesmo tempo. Isso pode fazer com que ele seja inconsistente e tenha dificuldade de levar projetos à diante.

Capricórnio

O capricorniano é metódico e sério, o que o faz realizar coisas importantes. No entanto, ele perde a espontaneidade tão importante para ter jogo de cintura em algumas situações.

Aquário

O aquariano não se surpreende com pouco e está sempre atrás do novo. Isso é muito positivo, mas também pode fazer com que as outras pessoas tenham muita dificuldade para entendê-los.

Peixes

O pisciano possui uma sensibilidade que o faz único e com potencial artístico muito importante para eles e para o mundo. No entanto, não é fácil viver com tantos sentimentos, o que pode trazer muitas confusões internas e a sensação de que não vive no mesmo mundo que os outros.