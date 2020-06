Pensando em viajar pós-pandemia? Site vende pacotes nacionais a partir de R$399

O Hurb (antigo Hotel Urbano) lançou a campanha “Semana dos Namorados” em comemoração ao dia 12 de junho e está oferecendo pacotes nacionais de viagem a partir de R$399.

Dois dias em Gramado (RS), com passagem aérea e hospedagem com café da manhã, sai a R$399. Quatro dias de hospedagem em Balneário Camboriú (SC), com aéreo incluso e ingresso para um dia de parque no Beto Carrero World, também sai a R$399. Já três dias em Fernando de Noronha (PE) está custando R$1699.

“Todos os pacotes são válidos para viajar em 2021. A compra pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito ou no boleto bancário, sem consulta ao SPC e Serasa. A campanha de ofertas encerra no próximo dia 12 de junho ou até durarem os estoques e estão disponíveis no site da agência de viagens, em uma página com um card para cada tipo de casal”, explica a empresa em comunicado.