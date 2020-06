Os signos que se enganam e podem deixar os outros enganá-los

Alguns signos do zodíaco são intuitivos, mas mesmo assim podem se deixar levar por enganos e fechar os olhos sobre pessoas ou situações negativas.

Confira quais são:

Touro

O taurino valoriza muito quem faz parte da sua vida e por isso espera revelações concretas quando desconfia que alguém já não está agindo com sinceridade. Nesse meio tempo, podem fechar os olhos para características negativas do outro. Ele também pode se deixar levar por aparências.

Câncer

O canceriano se apega ao passado e pode deixar de enxergar as pessoas como elas são no presente. Por isso, deixam o coração falar mais alto e podem ter dificuldade em aceitar mudanças negativas que já não permitem que o outro sejam aquilo que ele admirava.

Libra

Empático e eterno mediador de conflitos, o libriano concebe tudo com muito amor. No entanto, ele pode ter dificuldade em aceitar as injustiças de outra pessoas, tentando amenizar os problemas e deixando-se ludibriar por argumentos pouco confiáveis.

Peixes

O pisciano tende a enxergar tudo com sensibilidade e acredita muito nas pessoas que ama, tentando salvá-las do mundo ou de si mesmas. Por isso, este signo precisa aprender e diferenciar o que é malicioso, se conectando com a verdade que sua intuição entrega e com as verdadeiras intenções dos outros por trás de atitudes controversas.