Os cinco mitos sobre decoração de espaço pequeno

Viver em um espaço pequeno já envolve enfrentar uma variedade de limitações; no entanto, as regras de design não devem estar em uma delas.

É claro que você não pode decorar uma sala com dimensões reduzidas com a mesma abordagem que tem em frente a uma sala enorme, mas também não precisa converter as recomendações dos especialistas em regras estritas que subtraem a ousadia e a personalidade de uma sala.

Além disso, os designers sempre quebram ordenanças pré-estabelecidas para criar casas únicas. Aqui estão alguns dos mitos sobre a decoração de pequeno espaço que você deve evitar:

ADEUS A ÓTIMOS MÓVEIS

É verdade que se você escolher muitos móveis grandes para uma área muito pequena, o espaço acabará parecendo menor; no entanto, esta opção não deve ser fechada.

De acordo com o portal de design Style at Home, é possível incluir peças magníficas, desde que sejam feitas em pequenas quantidades. Por exemplo, você pode incorporar uma cama grande no seu quarto pequeno, mas deve subtrair outros móveis grandes, como armários. Ao tomar essa decisão, você deve reajustar todos os elementos para tornar a parte maior o ponto focal.

PAREDES MONÓTONAS

Como é sabido, as cores claras refletem a luz e proporcionam uma maior amplitude visual a um local, mas isso não significa que tons fortes sejam proibidos e desconsiderados.

Você pode ter uma parede inteira em cores escuras, pequenas pinceladas coloridas em acessórios ou móveis e até arriscar uma área inteira em tons de marrom, azul ou preto, se refletir o seu estilo.

JOGUE FORA O QUE VOCÊ NÃO USA

Embora a ordem deva prevalecer sobre qualquer área, independentemente de quão larga ou estreita seja sua superfície, não é necessário descartar tudo o que ela usa ocasionalmente porque sua moradia é pequena.

Os especialistas apontam que, em vez de tomar a decisão drástica de se livrar de tudo, você precisa instalar o espaço de armazenamento em todos os cantos possíveis de maneira elegante e inteligente. A área sob a pia é um ponto potencial para armazenar objetos.

PADRÕES

Acredita-se que o uso de impressões faça com que um local pareça muito estreito, sobrecarregado ou esmagador, mas a realidade é que elas podem ser usadas enquanto um projeto coeso for mantido.

Se você preferir, arrisque os padrões em tons neutros ou na mesma gama de cores que o restante do setor para decorar em seu mini piso.

DUPLA FINALIDADE EM TUDO

Embora a melhor coisa em locais "apertados" seja que os elementos fornecem mais de uma função (como armazenamento), nem todos os móveis devem ser assim.

Existem algumas peças especiais que se apaixonam e não devem ser ignoradas por não cumprirem a característica . Seja original e deixe sua imaginação correr solta.