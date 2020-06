Novos recursos que serão liberados pelo aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha no desenvolvimento de novas funções para os usuários Android e iOS.

Pensando nisso, separamos alguns dos próximos recursos que serão liberados pela popular plataforma. Confira:

Vários dispositivos

Em desenvolvimento, a plataforma trabalha agora na possibilidade de utilizar uma mesma conta em vários dispositivos.

Com a novidade, o usuário poderá ter a mesma conta em dois smartphones, no tablet ou até mesmo no PC, por exemplo.

QR Code

Outro recurso, contatos poderão ser adicionados por QR Code, de forma simplificada e rápida, como uma espécie de 'cartão de visita' digital.

Ao abrir este espaço no app de mensagens, o usuário verá um QR Code pessoal, que pode ser compartilhado com novos amigos, para que eles possam adicioná-lo facilmente no WhatsApp.

