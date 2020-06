As melhores cores de cabelo para a pele morena segundo os especialistas

As nuances da pele podem fazer com que seja difícil combinar a cor do cabelo. É por isso que os especialistas revelaram as cores de cabelo que ficam melhores na pele morena.

O estilista Noel Reid comentou no portal Popsugar que, como regra, tons de marrom claro, castanho e chocolate funcionam bem em peles mais escuras.

Eles são uma opção segura para os cabelos parecerem grossos e saudáveis. Mas aqui apresentamos outras opções que você pode tentar:

Cores de cabelo para pele morena

Marrom avermelhado

Se você quer um tom avermelhado, use uma variação mais vibrante. A cor se inclina mais para o lado marrom, mas o vermelho aparece o suficiente para que o marrom não se misture ao tom da pele.

Violeta escuro

Essa cor intensa funciona perfeitamente em tons de pele escuros. De fato, a estilista Tish Celestine comentou que, mesmo durante a quarentena, ainda é a cor mais solicitada.

Pixie prateado

De acordo com Celestine, “o tom prateado funciona na pele escura em estilos mais curtos”. Como os cabelos texturizados tendem a ser mais quebradiços e secam muito mais rapidamente, alcançar esse tom claro exige muito mais cuidado do que outros.

O preto clássico

A cor pode parecer bastante rígida em tons de pele claros, mas na pele mais escura parece rica e dá ao cabelo a aparência de saudável.

Fonte: Nueva Mujer