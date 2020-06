Maquiagem perfeita: três erros que você deve evitar ao aplicar o corretivo

Muitas vezes, o segredo para uma pele impecável é simplesmente um bom corretivo. Para alguns, geralmente funciona para lidar com irritação, olheiras por falta de sono ou manchas difíceis de esconder.

Contudo, para conquistar o benefício do produto, você precisa saber os erros que você deve evitar ao aplicar o corretivo. Embora o corretivo possa parecer a coisa mais simples de usar, há algumas dicas e bugs de aplicativos a serem lembrados. A

maquiadora Sofia Tilbury, embaixadora da marca e criadora de produtos e conteúdo da Charlotte Tilbury Beauty, coleta os erros mais comuns ao aplicar o corretivo, de acordo com o portal do Yahoo.

Negligenciar cuidados com a pele

Se você se maquiar com pressa, pode esquecer de deixar algum tempo para preparar sua pele. "Ao ocultar áreas de pigmentação, vermelhidão ou acne, geralmente passo muito tempo cuidando da pele e da base antes do corretivo, você não pode ter uma bela pintura sem uma bela tela!", diz Tilbury.

.

Não resolver pequenos detalhes

"Sempre sente-o para que não se mova ou escorregue durante o dia", recomenda Tilbury. "Eu uso o pó de acabamento perfeito. Parece seda na pele e ajuda a fixar a maquiagem sem esforço. Também pode ajudar a reduzir a aparência de qualquer brilho indesejado!".

Aplicar muitas camadas

.

Seu primeiro instinto quando você tem uma espinha ou uma mancha escura bastante volumosa é continuar adicionando cada vez mais corretivo até que desapareça. É melhor ter um pouco de restrição nessa situação.

"O que costumo ver com o corretivo é o abuso: evite aplicar muitas camadas e, quando você se mistura com a pele texturizada ou com a acne, sempre afague, não esfregue!", finaliza Tilbury.