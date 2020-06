Como descobrir se você já encontrou o amor da sua vida

Pesquisas sobre amor e relacionamentos fornecem uma base científica para diferenciar amor e outras emoções que não sugerem relacionamentos duradouros.

Com base científica, a Ph.D em psicologia social Theresa E DiDonato reuniu os seis sinais de você realmente encontrou o amor. Confira:

Você começa a dizer mais "nós" do que "eu"

A linguagem é uma janela secreta de como você se percebe em relação aos outros. Quais palavras você usa? Que palavras o seu parceiro usa? As pessoas próximas usam palavras plurais como "nós" com mais frequência na conversa do que os pronomes singulares como "eu".

Os tipos de sentimentos que sugerem o amor provavelmente são acompanhados por uma tendência a usar pronomes plurais.

Você está pronto para fazer sacrifícios pela outra pessoa

Se o amor está no ar, o sacrifício também. Os sinais de maior envolvimento são comportamentos “pró-relacionamento” que exigem um maior sacrifício, sejam com relação a emoções ou recursos financeiros. Ir a um evento que não quer só para acompanhar o parceiro ou dar um presente, por exemplo.

A ausência do sacrifício pode prejudicar a estabilidade em longo prazo de um relacionamento.

Você ama olhar para o rosto dele (a)

O olhar é um indicador surpreendente de intenções românticas, diferenciando a luxúria de amor. Um estudo experimental recente revelou que, no contexto do amor, a atenção visual é direcionada principalmente para o rosto. Já no contexto da luxúria, as fixações dos olhos são orientadas com maior frequência para o corpo.

Você não se importa com a ideia de algum tipo de dependência

As pessoas gostam de estar no comando das suas vidas e depender de outra pessoa pode ser uma proposta desconfortável. Além disso, as pessoas nem sempre ficam felizes por outras pessoas dependerem delas.

No entanto, evidências experimentais mostram que pessoas altamente motivadas a aumentar a proximidade, como as que estão apaixonadas, não têm mais opiniões negativas sobre a dependência quando se trata de seu interesse amoroso.

Vocês têm suas diferenças, mas ainda é semelhante a essa pessoa

A ideia de que os opostos se atraem é convincente, mas fundamentalmente não é apoiada por pesquisas sobre relacionamentos de longo prazo. Dito isto, os opostos tendem a atrair romances de curto prazo, sugerindo que há muita atratividade no exótico ou diferente, embora esse apelo possa não manter um relacionamento.

Se o seu relacionamento é direcionado para o amor de longo prazo, você e seu parceiro são mais parecidos do que diferentes.

Você está fisicamente atraído por essa pessoa

Algumas pessoas podem argumentar que o amor não tem a ver com atração sexual, mas pesquisas confirmam que o desejo sexual e os comportamentos sexuais aumentam a intimidade e a proximidade, favorecem o parentesco ou o apego a um parceiro.

Acredita-se que o sexo é um mecanismo que une um casal e faz parte da experiência do amor consumado.

É importante lembrar que o amor não acontece da mesma forma para todas as pessoas, mas essas evidências científicas sugerem pontos que muitas pessoas verdadeiramente apaixonadas podem se identificar.