WhatsApp libera nova versão beta do app de mensagens para Android

O WhatsApp liberou, nesta semana, uma nova versão beta atualizada do aplicativo de mensagens instantâneas.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o novo update foi liberado para o sistema operacional Android.

A atualização do app, de número 2.20.184, ainda é exclusiva para testadores do sistema do Google e realiza ajustes internos.

Novo recurso

O app de mensagens também vai liberar um mega recurso para os usuários dos sistemas Android e iOS em breve.

Em desenvolvimento, a plataforma trabalha agora na possibilidade de utilizar uma mesma conta em vários dispositivos.

Com a novidade, o usuário poderá ter a mesma conta em dois smartphones, no tablet ou até mesmo no PC, por exemplo.

LEIA TAMBÉM: