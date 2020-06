Pela primeira vez, aérea Azul vai voar com A320neo em Congonhas e no Santos Dumont

Depois de cerca de um ano de trâmites regulatórios junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a companhia Azul anunciou nesta sexta-feira (5) as primeiras programações de sua história com as aeronaves modelo Airbus A320neo nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio.

Como revelado pela empresa, com a certificação de operação desse avião no Santos Dumont e em Congonhas, a Azul aumentará a oferta em diversas rotas nestes aeroportos, já que o A320neo pode transportar até 174 passageiros.

Até então, tanto no Santos Dumont quanto em Congonhas, apenas as aeronaves da empresa modelos Embraer 195 e 190, com capacidade para 118 e 106 assentos, respectivamente, e os ATRs 72-600, com 70 lugares, tinham autorização para pouso e decolagem nesses aeroportos.

“Equipados com o pacote SHARP (Short Airfield Package), os Airbus A320neo contam com adaptações aerodinâmicas que permitem, com segurança, o pouso e a decolagem em pistas curtas. Com a certificação pela Anac, a Azul realizará o chamado upgrade de equipamento em alguns dos mercados já anunciados nestas bases”, detalhou.

Ainda segundo o texto, já a partir do dia 10 de junho, os voos das rotas Santos Dumont-Campinas, Santos Dumont-Porto Alegre e Santos Dumont-Brasília serão operados com a nova aeronave. Em Congonhas, a partir de 15 de junho, data em que a companhia volta a operar voos no terminal paulista, as operações para Cuiabá e Recife terão a operação do A320neo.

Com informações da Azul

