Overcooked está disponível gratuitamente na Epic Games Store

O título Overcooked, desenvolvido por Ghost Town Games, está disponível gratuitamente na Epic Games Store por tempo limitado.

Como revelado, nesta semana, jogadores podem aproveitar o jogo de forma grátis até o dia 11 de junho para PC.

"Overcooked é um jogo caótico de cooperação na cozinha para um a quatro jogadores. Trabalhando em equipe, você e seus colegas chefes de cozinha precisam preparar, cozinhar e servir uma variedade de pedidos deliciosos antes que os clientes chatos saiam irritados”.

“Afiem as facas e tirem o pó dos seus uniformes de chefes de cozinha, não tem lugar para erros nem do tamanho de um cogumelo, pois as "postas" são elevadas nestas cozinhas malucas”, revela a descrição.

Com informações da Epic Games Store

