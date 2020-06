Os signos do zodíaco que serão mais afetados pelo eclipse da Lua Cheia em Sagitário

Nesta sexta-feira (05) acontece o eclipse da Lua Cheia em Sagitário, um evento que pode nos abrir para mudanças e evoluções, mas também trazer uma maré de emoções.

Confira os signos que serão mais afetados pelos efeitos:

Gêmeos

Suas relações interpessoais e a forma que julga a si mesmo pode mudar bruscamente, o que abre novas perspectivas que nem sempre são positivas. É hora de ser cauteloso e empático com a forma que trata as pessoas e a si mesmo. Dramas, conflitos e sentimentos controversos podem vir à tona, pedindo ainda mais calma e, se for possível, nenhuma decisão definitiva ou que possa influenciar no futuro quando a poeira abaixar. Controle sua impulsividade em todos os níveis.

Virgem

A exaustão na vida profissional e projetos em geral pode ser intensificada por mudanças repentinas ou radicais que trazem consequências profundas. Pode parecer difícil, mas não é hora de ser pego desprevenido ou baixar a guarda. Abra sua mente e visão para poder ter uma perspectiva mais ampla na hora de resolver as coisas. Logo os esforços terão fim e os projetos caminharão sem grandes dificuldades. Se abra a possibilidade de mudar e crescer sem medo.

Sagitário

Momento intenso que expande sua visão. Pode ser difícil se concentrar em apenas uma coisa quando todos os sentimentos parecem despertar, mas é preciso se apegar positivamente ao que está acontecendo dentro de você e tentar compreender as razões. A espiritualidade e crenças podem ajudar a guiar esta energia que revela aspectos profundo da sua identidade. Pessoas podem ser atraídas neste momento.

Peixes

Sentimentos controversos, frustrações reprimidas e falta de paciência podem ter consequências destrutivas. Lembre-se de dar um tempo quando sentir que a exaustão e estresse podem fazê-lo tomar atitudes pouco cuidadosas e empáticas. Mantenha a calma, mas não se feche para o que sente emocionalmente, apenas tente refletir sem se cobrar tanto. Mudar seu ambiente de forma positiva e se sentir mais confortável onde habita pode ajudar a acalmar os ânimos e ser mais construtivo.