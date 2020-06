Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 5 a 7 de junho

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Você receberá trabalho ou uma oportunidade importante. Continue sendo perfeccionista e guardando dinheiro. Cuidado com as fofocas de um mal-entendido; esclareça a situação e seja discreto com seus assuntos pessoais.

Um amor do signo de Capricórnio ou Peixes deseja voltar; pense cuidadosamente sobre sua decisão. Os solteiros deixam a vida amorosa fluir sozinhos e acreditam que um dia a pessoa certa chega.

Tente cuidar melhor da alimentação para ter mais saúde. Um animal de estimação pode chegar a sua vida. Seus números da sorte são 05 e 66. No domingo, você refletirá sobre sua vida e para onde está indo.

Pare de procurar desculpas para não ter sucesso, às vezes você se sabota; é hora de ter uma melhor energia. Sua cor é o vermelho e atrai fortuna.

Touro

Você se sentirá renovado nesta sexta-feira e com toda a boa energia para se aperfeiçoar no que for preciso. Fase importante para crescer financeiramente; não fale muito sobre isso e tome a iniciativa de fazer o que for preciso.

Você ajuda um familiar. Um convite antecipado será feito. Evite se irritar e não fique com raiva por problemas superficiais, principalmente com seu parceiro. Tenha em mente que você sempre quer dominar tudo e isso não é saudável nas relações.

Um amor do passado o procurará. A fertilidade e possibilidade de gravidez inesperada estão em alta. Neste domingo, você terá muita com seus números 07 e 88. Seja mais atento aos freios e aos pneus do seu carro.

Tenha atenção com a visão e a audição para não ter problemas no futuro. Sua força espiritual se intensifica quando você se conecta com a natureza e se acalma. Sua cor é o azul; use-a para atrair a sorte.

Gêmeos

Você desfrutará de um fim de semana divertido e pode receber presentes inesperados. Um amor do passado pode se lembrar de você. Aproveite sua família.

Tenha cuidado com problemas de pele e se lembre sempre de usar protetor solar. O estômago também deve ser cuidado com uma melhor alimentação.

Um amor do signo de Áries, Leão ou Escorpião, pode chegar em sua vida. Você terá sorte em 05 de junho com os números 04 e 37.

Tente continuar cuidando do corpo e da mente. Um favor será pedido a você. Tenha cuidado com as fofocas e evite falar muito sobre seus assuntos pessoais.

Câncer

Nesta sexta-feira, você terá muita força espiritual e na vida amorosa, além de grandes surpresas positivas se tiver um parceiro. Os solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Libra, Sagitário ou Peixes.

Não seja tão teimoso e encontre algo melhor para si; energias positivas estarão do seu lado, então tente encontrar alternativas que o deixem bem, especialmente no trabalho.

Seus números da sorte são 05 e 44 e o amarelo atrai a positividade. Encontre a oportunidade de crescer profissionalmente. Você receberá um convite especial e pode vir de um familiar. Tente não confiar demais em seus amigos, porque uma traição pode ocorrer.

Leão

Você terá toda a força para iniciar uma fase em que cuida mais da saúde física e mental. Lembre-se que este é o seu melhor momento e que tudo sairá da melhor forma.

Em 5 de junho, a oportunidade de um novo negócio ou projeto pode chegar; não hesite e faça-o. Modere seu consumo de álcool e tente não se arriscar dirigindo. Aproveite o tempo com seu parceiro.

Você terá sorte neste domingo com os números 03 e 29; adicione sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Você conserta ou renova algo em sua casa. Sua família o procura para fazer um convite.

Virgem

Sexta-feira positiva para o seu signo e seu numero da sorte é o 05. A oportunidade de crescer mais profissionalmente chegará. Um assunto legal pendente será resolvido a seu favor.

É hora de economizar e tentar não fazer compras desnecessárias. Você pensa em ter um compromisso mais formal. Seus números são 07 e 19. Você receberá uma surpresa inesperada este fim de semana que o deixará muito feliz.

Solteiros conhecem alguém muito compatível do signo de Áries, Aquário ou Escorpião. Tenha cuidado com dores de cabeça e dores no pescoço, tente relaxar e não procure problemas onde não existem.

Um novo negócio pode ser proposto e ajudar na estabilidade financeira; aceite, pois tudo sairá bem. Relembre o quanto acolhedor você é e aproveite tudo o que pode trazer felicidade.

Libra

Sexta-feira será um dia mágico e as energias positivas estarão presentes em sua vida. Aproveite a oportunidade para fazer tudo o que puder e decidir mudanças em sua vida.

É hora melhorar financeiramente e ser um pouco mais egoístas para se colocar em primeiro lugar. Um familiar fará um convite para o futuro. Seus números são 03 e 27.

Você decide reorganizar sua vida e analisar o que deseja para o seu futuro. Alguns podem virar a página para um amor que já não faz bem. Tente conhecer pessoas mais compatíveis com você. Previna problemas intestinais ou no estômago cuidando melhor da sua alimentação e hábitos em geral.

Escorpião

Neste fim de semana você terá surpresas econômicas ao seu redor. Lembre-se de que seu signo está passando por uma etapa de boa sorte, então aproveite. Seus números são 00 e 23. Evite comentar seus planos para que a inveja não os atrapalhe.

Alguém querido faz aniversário. Evite beber muito álcool ou comer alimentos que não são nutritivos; é hora de cuidar melhor da saúde e hábitos que podem comprometê-la.

Um novo curso ou especialidade o ajudará muito em seu futuro; você lidera e deve se aproveitar disso. Você se lembra de alguém que já não está mais ao seu lado; evite ficar triste e seja positivo.

Cuide dos seus pertences e se reorganize para que as energias fluam. Este domingo será ideal para passar momentos felizes e falar com que ama.

Sagitário

Você enfrentará muita pressão em seu trabalho ou estudos nesta sexta-feira. Cultive sua paciência com os problemas que podem vir. Os sagitarianos ficam estressados ​​se as coisas não saem do seu jeito e não descansam até que façam seu trabalho, mas devem cuidar da saúde mental.

Nesta sexta-feira, você participará de reuniões no trabalho e pode ser informado de mudanças. Portanto, preste atenção ao seu desempenho no trabalho. Alguém paga uma dívida do passado e você recebe dinheiro.

Lembre-se que é preciso se sentir bem de dentro para fora e cuidar da saúde. Seus números da sorte são 01 e 39. Não procure amor nessa pessoa que não o valoriza e tente passar um tempo sem um parceiro se isso trouxer mais paz de espírito. Evite brigar por uma herança ou por dinheiro; é melhor chegar a um acordo pacífico.

Capricórnio

Você receberá boas notícias. Lembre-se de que você deve ter todos os seus documentos ou tarefas sempre atualizadas, especialmente no trabalho e nos estudos.

Você pode receber um convite ou novidade no sábado. Cuide de problemas de pele; se hidrate e passe mais protetor solar.

Você deseja procurar um amor do passado, mas deve pensar naquilo que causou mal também. Algumas vezes é melhor fechar esse capítulo e conhecer pessoas mais compatíveis com você.

Continue cuidando da saúde mental e física; isso ajuda a controlar sua personalidade que pode ser muito explosiva. Seus números são 08 e 66 e sua cor é o amarelo.

Aquário

Você terá muito trabalho e não deve se deixar levar pelos comentários ruins dos seus colegas. Tenha atenção com as conversas e evite fofocas. Mantenha a energia interna positiva e se proteja de pessoas negativas.

Um amor do passado o procura para falar sobre uma situação; tente esquecer esse problema e não se abalar. Procure pessoas mais compatíveis no amor.

Você recebe dinheiro extra e a proposta de um negócio pode chegar; aceite, pois tudo sairá bem. Você decide adquirir um bem. Cuide mais de si e da sua saúde para se sentir feliz. Seus números da sorte são 01 e 28.

Peixes

Você estará com sorte ao seu lado neste fim de semana e, finalmente, fará o que quer tanto; lembre-se de que seu signo sempre busca bem-estar pessoal e ajuda as pessoas que ama.

Você pode ter que viajar por uma questão familiar. Um amigo o procura para pedir conselhos. Mudanças em sua casa e reorganização o ajudam a deixar a energia circular de forma mais positiva.

Previna problemas auditivos ou uma infecção na garganta cuidando melhor da saúde. Você saberá de uma gravidez que causará muita alegria.

Você pode receber dinheiro extra e seus números da sorte são 04 e 18. Neste domingo, seu parceiro faz um convite ou planeja algo especial. Você precisará consertar algo. Se mantenha saudável fisicamente e mentalmente.