Fiat apresenta Toro 2021 com mais equipamentos de série

A montadora Fiat apresentou, nesta sexta-feira (5), a nova Toro 2021 com mais equipamentos de série. A picape traz agora nova central multimídia UConnect 7″, uma das mais modernas do país, com Apple Carplay e Android Auto, que dispensa cabo para espelhamento.

Como revelado pela empresa, a nova central multimídia do modelo é item de série a partir da versão Freedom.

"A linha 2021 do Fiat Toro chega também com uma importante evolução em termos de segurança nas versões topo de gama, Ranch e Ultra, que passam a contar com airbags laterais, de cortina e para os joelhos do motorista, totalizando sete bolsas infláveis para proteger ainda mais o condutor e os passageiros", detalhou.

Reprodução

Como informado, com capacidade de carga que chega a 1.000 kg, a caçamba do Toro agora dispõe de luz com novo posicionamento no compartimento para privilegiar a iluminação com a capota marítima fechada.

Outra mudança na gama diz respeito à versão Volcano, que recebeu como item de série revestimento de couro para os bancos. Confira como ficou a linha 2021 da picape:

Endurance 1.8 Flex MT5 – R$ 99.990

Endurance 1.8 Flex AT6 – R$ 105.990

Freedom 1.8 Flex AT6 – R$ 117.990

Endurance 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 137.990

Freedom 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 149.990

Volcano 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 162.690

Ranch 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 169.990

Ultra 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 171.990

Os modelos também contam com uma série de outras modificações. Ainda segundo o comunicado, a Fiat ainda disponibiliza pacotes de opcionais para todas as versões.

Reprodução

Com informações da Fiat

