Cabelo grisalho: ideias para assumir os fios brancos com orgulho

Ultimamente, vimos como o platinado é tendência entre as celebridades. Portanto, você não precisa mais esconder seus cabelos grisalhos.

“Desde que o cabelo branco começou a surgir, as mulheres com fios grisalhos começaram a deixar eles crescerem”, conta o especialista Esteban Montes à revista Magacín.

“Em resposta a isso, as empresas fizeram com que os salões e os produtos que o cliente leva para casa fiquem em sintonia para que a pessoa possa manter esse tom com boa aparência.”

Um dos dilemas enfrentados por pessoas que já começam a ter cabelos grisalhos é o fato de estarem ficando amarelados. Não é a ideia.

Se você não cuidar bem do cabelo, passar muita chapinha ou se expor a agentes externos, os poros do cabelo serão afetados. Ensinamos você a cuidar de seus cabelos grisalhos.

Reprodução/Nueva Mujer

Como usar o cabelo grisalho?

Para mantê-lo, recomendamos o uso de máscaras hidratantes pelo menos uma vez por semana. Você também pode aplicar produtos diferenciados. Eles se unem ao tom dos fios e eliminam o amarelado que pode aparecer.

Essas nuances devem ser usadas com cautela. Somente quando você perceber que a cor está desbotando. A brancura do cabelo é devido à perda de uma substância chamada melanina, que se torna escassa com a idade.

A sua ausência também torna o cabelo duro e seco. O condicionamento profundo é importante, então. Isso ajudará você a usar seus cabelos grisalhos de maneira brilhante e elegante.

Reprodução/Nueva Mujer

Uma última dica para usar com orgulho seus cabelos grisalhos: opte por cortes de glamour. Eles podem estar na altura do pescoço ou médio e assimétrico.

Fonte: Nueva Mujer