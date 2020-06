Coma estes 5 alimentos para melhorar sua memória

A Sociedade Espanhola de Endocrinologia e Nutrição tem uma campanha que diz “cuide do seu peso, cuide da sua memória”. E está cientificamente comprovado que existe uma relação entre obesidade e capacidade cognitiva.

Existem certos alimentos que nos ajudam a melhorar a memória, e listaremos cinco deles.

Chocolate

Além de delicioso, este é um dos alimentos mais eficazes para pessoas esquecidas. Possui uma grande quantidade de antioxidantes benéficos para a saúde.

Mas não se trata de comer chocolates ricos em gorduras e açúcares. Escolha aqueles com a maior quantidade de cacau, porque aí está o segredo.

Abacate

Este é outro dos alimentos que ajudarão você a melhorar a memória. Tudo devido a um componente chamado luteína que também é muito bom para os olhos. Tente incluir o abacate em sua dieta diária e você verá como esquecerá menos coisas todos os dias.

Alcaparra

De acordo com estudos da Universidade de Boston, alcaparras são muito boas para a memória. Isso porque elas fornecem uma grande quantidade de polifenóis, substâncias químicas que melhoram o cérebro.

Certifique-se de acompanhar sua massa, peixe ou qualquer outro prato com um punhado de alcaparras e você estará fazendo um favor à sua memória.

Peixe

O peixe é um dos alimentos mais ricos em ômega 3 que existem. E precisamente o ômega 3 é considerado o “alimento” do cérebro. Alguns cientistas até afirmam que ele pode prevenir a doença de Alzheimer.

Mirtilo

Este vegetal é muito bom para melhorar a memória. Seus efeitos no cérebro são que eles ajudam a manter os neurônios ativos. É por isso que, se você come mirtilos com frequência, é menos provável que esqueça das coisas.

Fonte: Nueva Mujer