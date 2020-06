WhatsApp vai liberar mega recurso para os usuários dos sistemas Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp vai liberar um mega recurso para os usuários dos sistemas Android e iOS em breve.

Como já revelado anteriormente, a plataforma trabalha na possibilidade de utilizar uma mesma conta em vários dispositivos.

O app Telegram, principal rival do WhatsApp, já conta como a novidade liberada para os usuários.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a funcionalidade para o app ganhou novos avanços, como parte do desenvolvimento.

“A partir de agora, o app inicia internamente alguns testes importantes para o recurso de vários dispositivos. Ainda não está disponível e não há data de lançamento”.

“Pode ser nos próximos dois meses, quatro meses, seis meses.. mas é realmente positivo que eles começaram a testá-lo como um todo”, detalhou.

Com a novidade, o usuário poderá ter a mesma conta em dois smartphones, no tablet ou até mesmo no PC, por exemplo. Confira postagem:

Ups, no se encuentra el tuit. ¿Tal vez lo eliminaron?

LEIA TAMBÉM: