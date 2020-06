Tecnologia: Xiaomi complementa linha Redmi Note no Brasil com dois novos modelos

Após anunciar a chegada do Redmi Note 9S há um mês, a Xiaomi complementa a linha Redmi Note com os modelos Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro, além da novidade Mi Note 10 Lite, que também chega ao país.

Conforme revelado, o Redmi Note 9 com 3G de memória e 64 de armazenamento chega com o preço de R$ 2.699 e está na promoção de lançamento por R$ 2.499.

O Redmi Note 9 com 4G e 128 de armazenamento de R$ 2.999 por R$ 2.699. Já a versão Pro com 6G e 128 de armazenamento chega com o preço de R$ 4.199 e promocional de R$ 3.699. Confira detalhes:

Redmi Note 9

“O modelo Redmi Note 9 apresenta câmera quadrupla de 48MP, possibilitando fotos detalhadas a partir dos efeitos da ferramenta bokeh. Um novo recurso prático de scanner de documentos também está incluído para digitalizar documentos, notas, recibos e etc”, revelou.

A bateria de 5020mAh com carregamento de 18W garante recargas velozes. Exibindo um design novo, ele conta com o imersivo DotDisplay de 6,53, protegido por um Corning Gorilla Glass 5 na frente.

Redmi Note 9 Pro

O modelo mais avançado da família Redmi Note 9 apresenta poderosa configuração de câmera quádrupla de 64MP. A câmera do Redmi Note 9 Pro também garante vídeos no estilo cinematográfico, por meio do recurso quadro de filme 4K.

“O processador Qualcomm Snapdragon 720G com até 2,3 GHz oferece uma experiência de navegação de alto nível. O smartphone também conta com grande bateria de 5020mAh”, revelou a empresa.

O aparelho é o primeiro da linha Redmi Note que conta com carregamento rápido de 30W, ou seja, recarga de até 57% em apenas 30 minutos. Confira:

Mi Note 10 Lite

Conforme revelado, a nova aposta da linha Mi Note se destaca elo design elegante combinado com uma tela AMOLED curvada 3D imersiva de 6,47”.

Permite desbloqueio rápido e prático com o sensor de impressão digital na tela. A bateria de 5260mAh garante duração de dois dias seguidos. O carregamento rápido de 30W possibilita uma recarga de 100% em apenas 64 minutos.

A configuração de câmera quádrupla d 64MP oferece versatilidade total em fotos. A câmera principal de 64MP possui um sensor Sony IMX686.

