Sol: imagens impressionantes mostram que a superfície da estrela está borbulhando

A palavra impressionante é insuficiente para descrever o que Paul Andrew conseguiu capturar sob suas lentes. O fotógrafo de 66 anos usou seu telescópio para capturar algumas imagens inéditas do sol. Nos registros, você pode ver como a superfície está borbulhando, o que representa erupções constantes da estrela rei. As imagens foram revisadas pelo portal Daily Mail no Reino Unido.

Eles coincidem com as informações emitidas pela NASA nas quais identificam novas manchas solares. Além de registrar uma das maiores erupções da estrela desde 2017. "Pode ser um sinal de que nossa estrela está acordando de um longo sono", disseram eles.





Publicidad





Andrew era professor de fotografia e já está aposentado. Após sua aposentadoria, ele decidiu gastar grande parte de suas economias em um telescópio Lunt 152. Dessa forma, ele conseguiu combinar duas de suas grandes paixões: fotografia e astronomia.

O fotógrafo explica quais são as técnicas mais apropriadas para obter uma imagem instantânea do Sol, mas aceita que, quando se trata da estrela mais poderosa do Universo, é preciso um pouco de sorte. As imagens mostram o poderoso fogo energético que o Sol emite, com o fundo escuro que representa o espaço.

Somente em uma das fotos eles usaram a edição para adicionar a Terra ao fundo. Com isso, eles queriam demonstrar a que distância estamos da referida estrela. "O sol está sempre mudando e eu nunca sei o que vou ver", disse Andrew.