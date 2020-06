Os signos do zodíaco que conseguem desencanar no amor rapidamente

Alguns signos do zodíaco não demoram muito para virar a página e começar novamente quando o assunto é amor. Confira quais são:

Áries

O otimismo e coragem fazem com que este signo encontre a distração e motivação necessária para desencanar, escolhendo um novo caminho. Ele não tem medo de enfrentar o futuro e é ótimo em começar novas fases.

Libra

O libriano gosta de se reinventar quando as coisas não saem como ele imaginava e vai atrás de descobrir novas formas de sorrir. Este signo apaga alguns acontecimentos com o tempo e isso permite que ele seja completamente feliz novamente sem ressentimentos.

Virgem

O virginiano pode demorar digerir que se enganou ou errou, mas depois que aceita que a saída é seguir em frente faz isso com muita dignidade. Ele irá se apegar a fazer as coisas de uma forma diferente e pode focar nas aprendizagens, se abrindo aos poucos para o novo, mas seguindo virando a página com determinação.

Aquário

O aquariano é um signo que enxerga claramente os seus objetivos e pode focar neles para virar a página rapidamente. Ele é determinado e se abrirá ao novo sem deixar sua experiência no passado afetar. Pode acreditar no futuro com motivação e sede de novas experiências.