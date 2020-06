O recurso desejado pelos usuários que infelizmente não será lançado pelo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha constantemente em muitas novidades para os usuários da plataforma.

E rumores recentes sugeriam que o app lançaria uma mega novidade para os sistemas Android e iOS nos próximos meses.

A novidade seria uma notificação de captura de tela no WhatsApp, recurso muito desejado pelos usuários. Confira:

There isn't a screenshot notification in WhatsApp. It is a very old fake news.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 4, 2020