Morena de cabelo curto: confira as tendências para esta temporada

Com a chegada da nova estação, também surgem as novas cores de cabelo. A seguir, mostramos os tons que você deve levar em consideração na sua próxima mudança de visual.

Além de realçar a cor da pele, esses efeitos acrescentam volume, dimensão e movimento aos cabelos. Portanto, eles são perfeitos para conquistar um look mais fresco e moderno.

Dirty brunette

Este efeito vem do dirty blonde, que se refere às tonalidades naturais dos cabelos loiros, especialmente em crianças pequenas, que combinam mechas claras e escuras.

Inspirado por esse visual, foi criado o efeito dirty brunette, que cria diferentes tonalidades nos cabelos escuros para dar mais dimensão.

Reprodução/Nueva Mujer

Efeito tweed

Esse efeito vai bombar na segunda metade do ano. Consiste em deixar a base da sua cor escura natural e criar luzes em tons de loiro.

O objetivo desta técnica é imitar as cores do tecido com o mesmo nome, por isso é preferível manter as luzes em tons de bege.

Reprodução/Nueva Mujer

Tons de caramelo

Os tons de caramelo trazem calor e movimento aos cabelos escuros. Eles podem ser usados ​​em efeitos sutis, como as baby lights, ou em gradientes de cores, como a balaiagem.

Isso é obtido iluminando os destaques de uma base escura para obter um efeito de contraste entre o marrom escuro e o marrom claro.

Reprodução/Nueva Mujer

Castanho escuro

Nesta temporada, o retorno aos tons mais naturais será uma tendência a ser levada em consideração. Se você deseja exibir sua cor natural ou uma tonalidade semelhante que ajuda a dar brilho de maneira sutil.

Reprodução/Nueva Mujer

Tons de mogno

Os tons de mogno são caracterizados por manter uma aparência natural enquanto iluminam os cabelos e dão tons avermelhados claros. Pode ser usado em luzes para criar contraste ou em todo o cabelo, dependendo do estilo que você deseja ter.

Reprodução/Nueva Mujer

Loira cinza

Os tons de cinza serão uma das tendências mais populares da temporada.

O cabelo loiro cinza será um dos mais requisitados nos salões deste ano. É ideal para pessoas que procuram se afastar dos tons laranja e amarelo.

Reprodução/Nueva Mujer

Fonte: Nueva Mujer