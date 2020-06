Free Fire: grande final da competição Rei do Solo acontece neste sábado (6)

Após semanas de embates e quase 7 mil inscritos, a competição Rei do Solo, que vai definir o melhor jogador no modo individual de Free Fire, terá sua final neste sábado (6).

Como revelado pela Garena, a premiação é de R$ 16 mil, além de 5 mil diamantes distribuídos para cada um dos 48 finalistas.

Nas partidas decisivas, os 48 finalistas jogam seis quedas na disputa pelo título de Rei do Solo. A premiação será de R$ 10 mil para o 1º lugar, R$ 5 mil para o 2º lugar e R$ 1 mil para o 3º colocado.

A rodada final do Rei Do Solo será transmitida exclusivamente na BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena, a partir das 13h, no sábado.

Com informações da Garena

